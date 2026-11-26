Зимой привычка откладывать поход в туалет до возвращения домой может повысить риск проблем с мочевым пузырём. Чем опасно регулярное терпение и кому оно грозит осложнениями, рассказал Life.ru врач-уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Привычка терпеть до дома зимой может приводить к проблемам с мочевым пузырём, но в основном у тех, у кого уже есть предрасположенность. Если здоровый человек иногда потерпит, проблем обычно не будет. Если терпеть регулярно, риски появляются, и зимой их больше. Андрей Смерницкий Врач-уролог-андролог

Почему на морозе чаще хочется в туалет

На холоде периферические сосуды сужаются, кровь перераспределяется к центру, выработка антидиуретического гормона снижается. В итоге почки производят больше мочи, и пузырь наполняется быстрее.

Охлаждение кожи через холодовые рецепторы усиливает активность детрузора. Отсюда возникает резкий позыв, когда человек выходит на мороз или заходит домой и вставляет ключ в дверь. В таких случаях необходимо исключать гиперактивный мочевой пузырь.

Опасность регулярного терпения

Инфекции мочевых путей. Застой мочи и редкое опорожнение мешают пузырю «промываться» от бактерий. Особенно это касается женщин с рецидивирующим циститом.

Острая задержка мочи у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Это классическая зимняя связка: холод, перерастянутый пузырь, иногда алкоголь или противопростудные средства с антихолинергическим действием.

Нарушения мочеиспускания. Если годами подавлять позывы, может развиться дисфункциональное мочеиспускание: появляется остаточная моча, а при хроническом перерастяжении со временем ослабевает сократимость мышцы мочевого пузыря.

У детей привычка терпеть связана с дисфункцией мочеиспускания, запорами и рецидивами инфекций мочевыводящих путей (ИМП).

«Поэтому зимой и не только важно мочиться перед выходом на улицу, не терпеть часами, одеваться тепло (особенно поясницу и таз). Если при наполненном пузыре мочиться становится трудно, а струя слабая, это повод показаться урологу (чаще это касается мужчин)», — заключил эксперт.

Ранее врач рассказал, что привычка часто вставать по ночам в туалет и другие изменения мочеиспускания могут быть поводом провериться на рак предстательной железы. Главное коварство рака простаты заключается в том, что на ранних стадиях он зачастую никак себя не проявляет. Первые жалобы могут возникнуть, когда опухоль увеличивается и начинает сдавливать мочеиспускательный канал. Насторожить мужчину должны участившиеся позывы к мочеиспусканию, ослабление или прерывистость струи, трудности с опорожнением мочевого пузыря и ощущение его наполненности даже после посещения туалета.