Недостаток магния в организме может проявляться повышенной утомляемостью, мышечной слабостью и снижением аппетита. Чтобы обеспечить достаточное поступление минерала с пищей, стоит включить в рацион тыквенные семечки, миндаль, гречку, фасоль и шпинат. Об этом Life.ru рассказали в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества.

Эксперты напомнили, что магний участвует более чем в 300 ферментативных реакциях. Он необходим для передачи нервных импульсов, работы мышц, синтеза белков и выработки энергии. Кроме того, минерал участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и артериального давления, а также поддерживает здоровье костей.

Одной из причин недостаточного поступления магния специалисты назвали несбалансированный рацион. Основными пищевыми источниками минерала служат орехи, семена, бобовые, цельнозерновые крупы и зелёные листовые овощи.

Включение в меню продуктов, богатых магнием, помогает обеспечить его достаточное поступление с пищей и снизить риск дефицита, связанного с особенностями рациона Роскачество

При этом потребность в минерале зависит от возраста, пола и физиологического состояния человека. Некоторые заболевания и нарушения усвоения питательных веществ также повышают риск дефицита. При появлении слабости, утомляемости и других возможных симптомов недостатка магния специалисты рекомендуют обратиться к врачу, а не самостоятельно назначать себе добавки.

Ранее Life.ru писал об опасности бесконтрольного приёма магния. Эндокринолог Зухра Павлова предупреждала, что избыток минерала из добавок способен вызвать тошноту, диарею и боли в животе. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями почек.