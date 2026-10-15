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Опубликовано 15 октября, 23:48

От Уфы до «Ла Скала»: Звезда мировых оперных сцен Абдразаков удостоен звания народного артиста РФ

Путин присвоил оперному певцу Абдразакову звание народного артиста РФ

Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Аскару Абдразакову. Обложка © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Аскару Абдразакову. Обложка © ТАСС/ Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин присвоил оперному певцу Аскару Абдразакову звание народного артиста РФ. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Государственной награды удостоен 57-летний вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета. Ранее, в 2021 году, Абдразаков получил звание заслуженного артиста России.

Певец родился 11 июля 1969 года в Уфе. Профессиональное образование он получил в Уфимском государственном институте искусств, где занимался в классе Миляуши Муртазиной. Позднее продолжил обучение в аспирантуре Московской консерватории имени Чайковского.

За годы творческой деятельности Абдразаков выступал на крупнейших оперных площадках мира. Среди них — миланский театр «Ла Скала», нью-йоркская «Метрополитен-опера», парижский «Шатле», мадридский «Реал» и барселонский «Лисео».

Артист также состоит в Союзе кинематографистов России и награждён медалью Минобороны РФ «За веру и служение Отечеству». Его младший брат Ильдар Абдразаков, также известный оперный певец, получил звание народного артиста России в декабре 2025 года.

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