От Уфы до «Ла Скала»: Звезда мировых оперных сцен Абдразаков удостоен звания народного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил оперному певцу Аскару Абдразакову звание народного артиста РФ. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Государственной награды удостоен 57-летний вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета. Ранее, в 2021 году, Абдразаков получил звание заслуженного артиста России.

Певец родился 11 июля 1969 года в Уфе. Профессиональное образование он получил в Уфимском государственном институте искусств, где занимался в классе Миляуши Муртазиной. Позднее продолжил обучение в аспирантуре Московской консерватории имени Чайковского.

За годы творческой деятельности Абдразаков выступал на крупнейших оперных площадках мира. Среди них — миланский театр «Ла Скала», нью-йоркская «Метрополитен-опера», парижский «Шатле», мадридский «Реал» и барселонский «Лисео».

Артист также состоит в Союзе кинематографистов России и награждён медалью Минобороны РФ «За веру и служение Отечеству». Его младший брат Ильдар Абдразаков, также известный оперный певец, получил звание народного артиста России в декабре 2025 года.

Ранее Life.ru сообщал о поздравлении Николая Баскова с 50-летием от премьер-министра Михаила Мишустина. Глава правительства отметил неповторимый голос артиста, его сценическое мастерство и умение работать в разных музыкальных жанрах. Мишустин также высоко оценил участие певца в культурных проектах и поддержку молодых исполнителей, пожелав юбиляру здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.