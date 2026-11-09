В России запустили проект «Большая наука в школы». Уже в этом учебном году на занятиях курса «Россия — мои горизонты» школьникам расскажут, как устроены крупные исследовательские установки и какие эксперименты на них проводят. Участники программы также смогут посетить ведущие научные центры, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Соглашение о запуске проекта 9 ноября подписали министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Симпозиум прошёл в Новосибирской области на площадке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Перед встречей школьники и учителя побывали внутри основного накопительного кольца и осмотрели экспериментальный зал.

Начать программу решили со СКИФ и регионов Сибири. Затем к ней планируют подключить Курчатовский источник синхротронного излучения, исследовательский реактор ПИК и ускорительный комплекс NICA. Учёные и методисты подготовят материалы для уроков и внеурочных занятий.

Вместе с «Росатомом», «Ростехом» и «Роскосмосом» ведомства планируют проводить каникулярные школы, где ребята смогут познакомиться с профессиями в атомной, высокотехнологичной и ракетно-космической отраслях.

Напомним, в августе СКИФ посетил президент России Владимир Путин. Центр стал первым объектом новой сети исследовательских установок, которую создают в России до 2030 года.