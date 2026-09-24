От велопрогулок к горным перевалам: Дзен собрал маршруты для любителей приключений

Дзен и Минэкономразвития России запустили «Маршрут построен» — онлайн-путеводитель для любителей активного отдыха. Совместный проект приурочен ко Всемирному дню туризма и объединяет интересные направления, советы по экипировке и рекомендации спасателей.

В специальном каналеспециальном канале представлены четыре направления: горные и водные путешествия, хайкинг и велопоходы. Подобрать подходящий вариант смогут как новички, так и опытные туристы. Здесь найдутся и короткие прогулки неподалёку от дома, и многодневные переходы по сложной местности.

Национальный портал Путешествуем.РФ подготовил подборки экологических троп, экстремальных маршрутов и материалы о работе гидов. Русское географическое общество познакомит читателей с природными достопримечательностями Подмосковья, Самарской области, Красноярского края и других уголков страны.

Разобраться с необходимым снаряжением и питанием в дороге помогут эксперты «Спорт-Марафона». За безопасность отвечает МЧС России, подготовившее памятки для путешественников. Также пользователям доступны идеи для поездок по Уралу, Дальнему Востоку, Кавказу и Алтаю.

Познакомиться с инициативой можно и за пределами интернета. С 24 по 27 сентября на фестивале New Star Weekend в «Розе Хутор» будет работать площадка Дзена с развлечениями и специальным туристическим мерчем. Гостям также предложат отправиться на пешую прогулку по курорту.

Ранее Life.ru сообщал о создании сети экологических троп на Валааме. Первый маршрут протяжённостью 13 километров планировали открыть в сентябре 2026 года. На нём предусмотрены указатели, информационные стенды, карты и площадки для отдыха. В дальнейшем путешественникам обещают сделать доступными аудиогиды по QR-кодам.