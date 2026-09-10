От вирусных роликов к преследованию детей: В Канаде ищут «Кота в шляпе»

В канадской провинции Британская Колумбия полиция разыскивает человека в костюме, похожем на Кота в шляпе, после сообщения подростка о преследовании. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл около 21:00 24 августа в районе улицы Шамрок-драйв в городе Уэст-Келоуна. Девушка смогла добраться до дома, личность неизвестного и мотив его поведения пока не установлены. Полиция попросила очевидцев и владельцев камер видеонаблюдения, домофонов и видеорегистраторов, работавших в этом районе вечером 24 августа, передать записи следователям.

Случай получил огласку на фоне вирусных публикаций о «Коте в шляпе». В последние недели в Великобритании, Ирландии и США пользователи распространяли сообщения о том, что персонаж появляется возле домов и школ и пугает детей. При этом часть изображений и роликов оказалась создана с помощью ИИ и стилизована под записи камер наблюдения.

Полиция пока не заявляла, что канадская погоня связана с интернет-трендом. Родителей и подростков призывают не доверять непроверенным постам. Если человеку кажется, что за ним следят, нужно направиться в людное безопасное место, обратиться к взрослому, а при непосредственной угрозе — позвонить в экстренные службы.

Ранее в Саратове подросток преследовал женщин с колясками. Он подъезжал к матерям на велосипеде, предлагал помощь, а затем задавал им неуместные вопросы и навязывал общение. После публикации одной из жительниц в соцсетях с похожими историями к ней обратились около 50 женщин.