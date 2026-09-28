От вкуса к пользе: Протеиновые коктейли устроили бум в России

Россияне стали заметно чаще покупать молочные коктейли с повышенным содержанием белка. За первое полугодие 2026 года продажи всей категории выросли в 1,6 раза и достигли 142,8 млн кг. Об этом сообщает газета «Известия».

В деньгах рынок прибавил 90% и составил 32,1 млрд рублей. При этом протеиновые коктейли показали гораздо более резкий рост: за январь–июнь их продали 21 млн кг — в 415 раз больше, чем годом ранее. Повышенный спрос заметен и в крупных торговых сетях. В X5 продажи молочных коктейлей за шесть месяцев выросли на 35%, протеиновых — более чем в полтора раза. В «Магните» за год почти втрое увеличилась доля молочных протеиновых коктейлей в продажах современной молочной продукции. Продажи молока с добавками за восемь месяцев выросли в 148 раз.

В ритейле считают, что покупатели стали чаще искать в привычных продуктах не только вкус, но и пользу. Продукты с высоким содержанием белка постепенно становятся частью обычного рациона. По данным НАФИ, около 80% россиян стараются придерживаться здорового рациона.

Тем временем Роскачество изучило высокобелковый сыр и творог. Продукт действительно содержит белок на заявленном уровне, но в отдельных образцах нашлись нарушения. В лаборатории у скандинавского творога Lactica обнаружили лёгкую мучнистость во вкусе. А в протеиновом сыре Oldenburger нашли превышение допустимого содержания нитратов натрия и калия. Опасных микроорганизмов, кишечной палочки и сальмонеллы не нашли ни в одном образце. В Роскачестве пришли к выводу: маркировке «высокобелковый» на твороге и сыре доверять можно. Однако при покупке стоит проверять целостность упаковки и сроки годности.