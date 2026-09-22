В Финляндии вырос спрос на творог: в некоторых магазинах начали пустеть полки

Жители Финляндии всё активнее покупают зернёный творог и другие продукты с высоким содержанием белка. Спрос вырос настолько, что отдельные магазины временами не успевают пополнять полки, сообщает Ilta-Sanomat.

Продажи зернёного творога в Финляндии в 2026 году выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Повышенный интерес к продукту фиксируют крупнейшие торговые сети страны. В некоторых магазинах ассортимент уже расширили, а под белковую молочную продукцию выделили дополнительное место на полках.

Тенденцию подтверждает и Lidl Finland. Компания называет растущий интерес к продуктам с высоким содержанием белка одним из главных трендов финской продуктовой розницы. Если ещё десять лет назад протеиновые продукты ассоциировались прежде всего со спортсменами, сейчас их регулярно покупают самые разные возрастные группы.

Одной из причин популярности зернёного творога называют сочетание большого количества белка, относительно невысокой калорийности и доступной цены. Например, обычный финский Valio raejuusto содержит около 15 граммов белка на 100 граммов продукта.

Тренд начался не вчера. По данным S-Group, ещё в 2025 году объём продаж зернёного творога вырос примерно на 10%. В компании связывали рост категории в том числе с изменением пищевых привычек и повышенным интересом покупателей к различным источникам белка.