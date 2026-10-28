От Ыба до целой поэмы: Названы самые необычные названия городов и сёл России

В России обнаружились настоящие рекордсмены по длине географических названий. Одним населённым пунктам хватает всего двух букв, тогда как самый многословный топоним насчитывает 54 символа вместе с цифрами и кавычками. Необычной статистикой поделилась пресс-служба Росреестра.

В стране насчитывается более 50 деревень, сёл и посёлков с двухбуквенными названиями. Чаще остальных встречается Ям — таких населённых пунктов 12, в том числе в Подмосковье и Кировской области. Второе место занимает Яр с 11 совпадениями. Также на карте можно отыскать Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг.

Среди городов минимальная длина названия составляет три буквы. В эту категорию входят Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.

Противоположный рекорд принадлежит посёлку Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября» в Зарайском районе Московской области. По подсчётам ведомства, его название включает 54 символа. Подобные длинные наименования чаще встречаются в сельской местности и обычно складываются из нескольких описательных частей.

Среди названий без пробелов, но с дефисом лидирует кабардино-балкарское село Кременчуг-Константиновское. В категории слитных топонимов выделяются Верхненовокутлумбетьево из Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское из Тамбовской. А самый длинный городской топоним принадлежит Александровску-Сахалинскому.