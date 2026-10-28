В США нашли две Волги, Кремль, Россию и город, названный в честь Льва Толстого

В Соединённых Штатах насчитывается пять населённых пунктов с названием Москва, а также два поселения Волга и города с именами Россия и Кремль. Такие данные получило РИА «Новости» после изучения американских географических справочников и местных исторических материалов.

Населённые пункты с названием Москва находятся в штатах Айдахо, Пенсильвания, Огайо, Теннесси и Канзас. При этом последнее поселение, согласно местным историческим сведениям, получило своё название из-за ошибки. Первоначально его планировали назвать Mosco, предположительно в честь испанского исследователя Луиса де Москосо. Однако при регистрации почтового отделения к названию добавили букву w, после чего оно превратилось в Moscow.

В штате Огайо также существует поселение Россия, название которого по-английски полностью совпадает с названием страны — Russia. В Оклахоме расположен населённый пункт Кремль, а в Индиане — Ладога. Ещё две Волги находятся в штатах Айова и Южная Дакота.

В Южной Дакоте есть и город Толстой. Своё имя он получил в честь русского писателя Льва Толстого по предложению историка Доана Робинсона. Впоследствии тот участвовал в разработке концепции мемориала американским президентам на горе Рашмор.

Одним из наиболее известных американских городов с российским названием остаётся Санкт-Петербург во Флориде. Его основателем стал выходец из Российской империи Пётр Дементьев, которого в США знали как Питера Деменса. Согласно местному преданию, предприниматель выиграл у делового партнёра право выбрать название поселения и решил увековечить память о российском Санкт-Петербурге, где провёл часть молодости.

Сегодня имя Дементьева носит прибрежный парк Demens Landing. Рядом находится курортный город Сент-Пит-Бич, который до 1994 года назывался Санкт-Петербург-Бич. Местные власти изменили его название, чтобы избежать путаницы с соседним Санкт-Петербургом.

Отдельную группу составляют географические названия Аляски, которая до 1867 года принадлежала Российской империи. Здесь сохранились населённые пункты Головин, Купреянов, Шишмарев, Врангель и Русская Миссия. С российскими морскими экспедициями и исследователями также связаны названия Коцебу и Порт-Хейден.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская рассказала, что русским языком в мире владеют около 255,5 миллиона человек. По её данным, его используют как минимум в 68 странах. В Белоруссии и Южной Осетии русский имеет статус государственного языка, а в Казахстане и Киргизии обладает официальным статусом. В Армении и Таджикистане он служит средством межнационального общения, а в Абхазии его применяют в работе государственных учреждений. Ямпольская также обратила внимание на распространение русского языка за пределами России и его роль в международных контактах.