От юристов до айтишников: В «Сенеже» открылась школа цифрового лидерства с рекордным числом заявок

В Мастерской управления «Сенеж» 11 октября открылась V Международная школа лидерства в цифровой отрасли, на участие в которой поступили рекордные 1300 заявок. В юбилейную программу вошли 400 человек, а её главной темой стало развитие технологий за пределами привычных возможностей алгоритмов.

Заявки на обучение поступили из 69 российских регионов и 15 стран. Для слушателей подготовили более 100 мероприятий с участием свыше 110 представителей ИТ-компаний, государственных структур и общественных организаций. Программа объединяет технические, правовые и управленческие направления.

На открытии огласили приветствие первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Он отметил, что молодые специалисты могут внести вклад в создание безопасной цифровой среды и укрепление технологического суверенитета страны. По его словам, обучение позволит участникам получить знания от ведущих экспертов, разработать собственные проекты и найти единомышленников.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание на заметные изменения в составе слушателей. В 2022 году гуманитарии составляли 95% аудитории, а специалисты технических направлений — всего 5%. Теперь представители обеих групп занимают равные доли.

Вице-премьер объяснил, что цифровые инструменты стали частью работы не только программистов, но и юристов, журналистов, предпринимателей и дизайнеров. Поэтому современной отрасли необходимы специалисты, способные работать с данными, грамотно ставить задачи и отвечать за принимаемые решения.

Генеральный директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель школы и Молодёжный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев рассказал о планах развития проекта. Организаторы намерены создать сообщество специалистов, которые смогут объединять команды и внедрять технологические решения в регионах. В этом году отдельную образовательную программу впервые провели в Югре, а в 2027-м такой опыт планируют распространить на другие субъекты страны.

Первый проректор «Сенежа» Сергей Бочаров подчеркнул, что цифровому лидеру необходимо критически оценивать информацию, проверять источники и распознавать манипуляции. Особое значение он придал ответственности разработчиков за последствия внедрения технологий. Обучение построено вокруг четырёх кластеров и девяти профильных направлений, включая информационную безопасность, цифровизацию общественной жизни, наставничество и управление в ИТ-отрасли.

Ранее Life.ru рассказывал о проведении в «Сенеже» III Фестиваля новых медиа, участникам которого направил приветствие Владимир Путин. Президент отметил растущий интерес молодых специалистов к развитию современных коммуникаций. На площадке обсуждали работу интернет-ресурсов, социальных сетей, блогов и мессенджеров.