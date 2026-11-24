Организаторы национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» объявили имена лауреатов 2026 года. Наградами отметят 34 композиции, а некоторые исполнители получат сразу по две статуэтки. Среди победителей оказались Лариса Долина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Юрий Антонов и другие звёзды российской эстрады.

«В число лауреатов вошли 34 композиции — хиты, завоевавшие любовь миллионов слушателей. Некоторые исполнители получат сразу два «Золотых граммофона» за свои песни», — приводит сообщение организаторов ТАСС.

Победителей XXXI премии определяли в несколько этапов. Жюри учитывало результаты радиоэфиров, популярность песен на цифровых площадках, а также голоса артистов, поклонников и зрителей, купивших билеты на церемонию.

Лариса Долина удостоена награды за песню «Последнее прощай», Юрий Антонов — за композицию «Доченька», Владимир Пресняков — за «Выше облаков», а Сергей Лазарев — за «Компасы». В число победителей также вошли Дима Билан, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Валерия, Алсу, Жасмин и Татьяна Куртукова.

Сразу две награды получит Ирина Дубцова. Певицу отметили за сольную композицию «Память» и совместную работу с Александрой Воробьёвой «На краю». Среди других лауреатов — Григорий Лепс и Akmal с песней «Шутка», Artik & Asti с «Бриллиантом», Мот с «Намёком на нас» и Jony с композицией «Помню».

Отдельное место в списке заняла Mia Boyka. Исполнительница получит награду за песню «Экспонат», причём станет первой победительницей новой номинации «Выбор артиста», учреждённой в этом году.

Ранее Life.ru рассказывал о победителях юбилейного, 30-го «Золотого граммофона». Тогда музыкальные награды получили 24 исполнителя, среди которых были Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дима Билан и Ирина Дубцова. На церемонии также отметили дуэты Алсу с Евой Власовой и Преснякова с Натальей Подольской.