В украинских вузах проводят проверки студентов старше 25 лет для выявления случаев необоснованного получения отсрочки от мобилизации. Особое внимание уделяется законности зачисления учащихся и их фактической успеваемости. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель министра образования и науки страны Николай Трофименко.

Проверки затрагивают не только аспирантуру, но и другие уровни образования. При этом, подчеркнул чиновник, возраст студента сам по себе не является основанием для его отчисления.

Право на отсрочку зависит от формы обучения и уровня получаемого образования. В частности, повторное получение образования того же уровня не даёт оснований для освобождения от мобилизации на время учёбы.

«Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания. Каждое решение должно быть индивидуальным и законным», — подчеркнул Трофименко.

По его словам, при обнаружении ошибок в сведениях об образовании студентам необходимо обращаться в свои учебные заведения для подтверждения законного права на отсрочку.

Напомним, 19 ноября стало известно, что с начала 2025 года на Украине отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет за невыполнение учебного плана. При этом в 2024 году в украинские университеты, колледжи и профессиональные училища поступили более 100 тысяч мужчин этой возрастной категории.