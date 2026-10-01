От застолья до больницы: Почти 100 человек отравились на свадьбе в Азербайджане

91 человек госпитализировали после свадьбы в Кюрдамирском районе Азербайджана с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Всего за медицинской помощью после торжества обратились 92 человека. Большинство госпитализированных доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Свадьбу отмечали 30 сентября в банкетном зале Günəş. Симптомы кишечной инфекции у участников торжества появились в тот же вечер.

Количество пострадавших постепенно увеличивалось. Сначала сообщалось о 13 людях, затем их число выросло примерно до 50, а к утру достигло 90.

Часть пациентов, состояние которых врачи оценили как удовлетворительное, уже выписали для дальнейшего лечения амбулаторно.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана начало проверку, чтобы установить источник инфекции. Для экспертизы специалисты изъяли образцы продуктов и блюд из банкетного зала.

Своё расследование также проводит районная прокуратура. Результаты проверок планируют обнародовать после завершения необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что работницу пищевого комбината в Чувашии будут судить за отравление 230 школьников. По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемая не обеспечила соблюдение санитарных требований при приготовлении еды для школы № 4 и Новочебоксарского кадетского лицея.