Петербурженку госпитализировали с параличом после передозировки «Седжаро»

В Санкт-Петербурге женщина попала в больницу из-за передозировки препаратом для диабетиков «Седжаро». У пострадавшей отказала часть тела и возникли панические атаки. Тирзепатид она принимала на протяжении двух месяцев. Об этом пишет Mash.

40-летняя Екатерина повысила дозировку препарата для диабетиков до 5 мг, так она надеялась добиться большей эффективности. Но внезапно её настигли головные боли и началось онемение, похожее на паралич. Женщина перестала чувствовать левую половину тела. Кроме того, она погрузилась в депрессию — ей приходили мысли о суициде.

Врачи не смогли объяснить причину подобного состояния и предложили Екатерине продолжить курс, не увидев связи и посчитав побочку маловероятной. Сейчас женщина находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице Святого Георгия. В инструкции к препарату действительно нет предостережений для людей с ментальными расстройствами, однако фактически многие жалуются на тревогу и сильнейшие проблемы с психикой.

В компании-производителе «Герофарм» заявили, что в мировой практике применения «Мунджаро» (зарубежный аналог «Седжаро») не было зарегистрировано ни одного случая связи между его приёмом и параличом.

Ранее сообщалось, что российским детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) станет доступен новый препарат для генной терапии «Итвизма». Решение о его включении в перечень закупок принял экспертный совет фонда «Круг добра».