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Регион
Опубликовано 28 сентября, 15:05

Работницу пищевого комбината в Чувашии будут судить за отравление 230 школьников

Обложка © Макс / Прокуратура Чувашии

Обложка © Макс / Прокуратура Чувашии

Заведующая производством компании, обеспечивавшей питанием два учебных заведения Новочебоксарска, предстанет перед судом после массового заболевания примерно 230 школьников. Об этом сообщила прокуратура Чувашии в «Максе».

В Новочебоксарске будут судить сотрудницу после отравления 230 человек. Видео © Макс / Прокуратура Чувашии

По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемая не обеспечила соблюдение санитарных требований при приготовлении еды для школы № 4 и Новочебоксарского кадетского лицея. В частности, к работе допустили сотрудников без необходимого контроля состояния здоровья и соблюдения правил использования средств индивидуальной защиты.

Еду готовили из испорченных продуктов. Фото © Макс / Прокуратура Чувашии

Еду готовили из испорченных продуктов. Фото © Макс / Прокуратура Чувашии

15 ноября около 230 учеников и работников двух учреждений почувствовали недомогание. После произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшем по неосторожности массовое заболевание людей.

«Уголовное дело направлено прокуратурой в Новочебоксарский городской суд», — сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки прокуроры также пресекли попытку вывезти из школы пищевую продукцию с истёкшим сроком годности.

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СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления юных биатлонистов в Уфе

Ранее Life.ru рассказывал, что в Керчи владельца кафе приговорили к шести месяцам ограничения свободы после массового отравления 27 посетителей, среди которых были 13 детей. Суд установил, что к работе допустили сотрудников без обязательных медосмотров, а нарушения при приготовлении пищи привели к распространению кишечной инфекции.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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