СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления юных биатлонистов в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о массовом отравлении участников первенства России по биатлону в спортивной школе в Уфе. Об этом сообщило управление СК по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — сказано в сообщении главка.

Напомним, за медицинской помощью с подозрением на кишечную инфекцию обратились восемь ребят. Госпитализация им не потребовалась. Роспотребнадзор проводит собственное эпидемиологическое расследование в уфимской спортивной школе. Источник заболевания ещё не установлен.