СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления юных биатлонистов в Уфе
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о массовом отравлении участников первенства России по биатлону в спортивной школе в Уфе. Об этом сообщило управление СК по Башкирии.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — сказано в сообщении главка.
Напомним, за медицинской помощью с подозрением на кишечную инфекцию обратились восемь ребят. Госпитализация им не потребовалась. Роспотребнадзор проводит собственное эпидемиологическое расследование в уфимской спортивной школе. Источник заболевания ещё не установлен.
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