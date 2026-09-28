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Регион
Опубликовано 28 сентября, 14:34

СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления юных биатлонистов в Уфе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о массовом отравлении участников первенства России по биатлону в спортивной школе в Уфе. Об этом сообщило управление СК по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — сказано в сообщении главка.

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Напомним, за медицинской помощью с подозрением на кишечную инфекцию обратились восемь ребят. Госпитализация им не потребовалась. Роспотребнадзор проводит собственное эпидемиологическое расследование в уфимской спортивной школе. Источник заболевания ещё не установлен.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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