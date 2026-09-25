СК завершил дело о спирте-убийце, от которого погибли 45 человек

В Ленинградской области завершили расследование дела о продаже опасной спиртосодержащей продукции, после употребления которой погибли 45 человек. Организатору и пяти участникам преступной группы предъявили обвинения, материалы направлены в суд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Ленинградской области завершили расследование дела о продаже опасной спиртосодержащей продукции. Видео © Telegram / СУ СК России по Ленинградской области

По данным следствия, в 2025 году петербуржец-рецидивист создал организованную группу из пяти человек. Её участники действовали от имени компании, которая по договору хранила в Тосненском районе изъятую или конфискованную спиртосодержащую продукцию.

На складах при этом не было охраны и учёта принятой и утилизированной жидкости, а доступ к ней могли получать посторонние. С мая по сентябрь 2025 года, как установило следствие, участники группы организовали нелегальный сбыт содержимого хранилищ.

Всего, по данным СК, они продали более 20 тысяч литров продукции на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. Экспертиза выявила в жидкости метанол в концентрации выше допустимой.

Следователи установили связь между употреблением этого спиртного и смертью 45 человек. Ещё нескольким потерпевшим был причинён тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования допросили более 100 свидетелей, свыше 40 человек признали потерпевшими. При обысках изъяли более 198 тонн спиртосодержащей продукции, а специалисты провели 80 сложных судебных экспертиз. Материалы расследования заняли 45 томов.

Фигуранты находятся под стражей. На деньги троих обвиняемых наложен арест. Прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области в конце сентября 2025 года: первые сообщения поступили из Сланцевского района, однако позднее смертельные случаи зафиксировали и в других районах региона. По данным Следственного комитета, число погибших достигло 45 человек, а в исследованной спиртосодержащей продукции обнаружили метиловый спирт. Предполагаемым источником распространения суррогата правоохранители назвали коммерческую организацию в посёлке Трубников Бор Тосненского района; следствие устанавливало всю цепочку поставок и сбыта. Изначально были задержаны 78-летний житель деревни Гостицы, который, по данным МВД, разводил приобретённый спирт водой и продавал односельчанам, а также предполагаемая поставщица сырья. В рамках расследования задержали и других фигурантов, а помимо дела о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, СК возбудил дело о халатности для оценки действий контролирующих органов.