От знакомств до теракта: «Дайвинчик»* подвёл под статью школьниц из Петербурга

Две несовершеннолетние жительницы Петербурга стали фигурантками дел о терактах после знакомств в Telegram-боте «Дайвинчик/Leo»*. По версии Следственного комитета, украинские спецслужбы обманом вовлекли школьниц в поджоги автозаправки и полицейских автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие считает, что в сентябре одна из девушек подожгла АЗС на Парашютной улице, а другая — служебные машины возле отдела полиции на улице Марата. Вторую школьницу задержали после того, как она направилась к другому отделу. Обе находятся под домашним арестом.

Похожее дело расследуют в Ленинградской области. По данным СК, после знакомства подростка с девушкой в чат-боте с ним связался неизвестный и начал угрожать ему и его семье. Выполняя указания собеседника, юноша, как утверждает следствие, поджёг две АЗС — в Пушкинском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти. Ему также избрали домашний арест.

Ещё один фигурант — 18-летний уроженец Владивостока. Его обвиняют в поджоге трансформаторного шкафа на Ленинградском направлении Московской железной дороги 1 октября. По версии следствия, его тоже вовлекли в преступление через сервис знакомств. Молодого человека заключили под стражу.

Всем перечисленным фигурантам вменяют террористический акт по статье 205 УК РФ. СК связывает эти случаи с использованием обмана, шантажа и психологического давления на молодых пользователей. Ведомство призвало родителей объяснять детям риски общения с незнакомцами, а при получении подозрительных предложений обращаться к правоохранителям.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Мужчину 1979 года рождения признали виновным в сборе разведывательной информации в интересах Украины.