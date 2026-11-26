Жительница Санкт-Петербурга, которая раньше спасала и лечила бездомных кошек, предположительно, начала употреблять их в пищу. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, бывшая волонтёрка собрала под своей крышей около 40 животных. Со временем квартира превратилась в свалку, а соседи начали жаловаться на невыносимый запах.

О происходящем в жилище стало известно после недавнего пожара. Как утверждает источник, возгорание случилось, когда хозяйка жарила кошку на сковороде. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь. Внутри также обнаружили останки других животных.

В квартире отключены электричество и газ, а помещения завалены мусором. К настоящему моменту удалось вывезти троих выживших котов. Оставшихся питомцев планируют передать в приют.

Жильцы дома намерены обратиться в прокуратуру и суд.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Энгельсе волонтёры вывезли более 200 сфинксов из домашнего питомника. У многих животных обнаружили истощение и инфекционные заболевания. После обращения зоозащитников полиция начала проверку.