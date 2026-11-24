Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В него вошли телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко), психотерапевт Анна Данилова, главврач Алексей Заров и академик РАН Сергей Куцев.

Тутта Ларсен получила широкую известность благодаря работе на музыкальных телеканалах «Муз-ТВ» и MTV, а также на радио «Максимум». С 2014 года она ведёт программы, посвящённые семейным отношениям, материнству и воспитанию детей.

Анна Данилова занимает должность первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Она участвует в разработке программ психологической помощи и реабилитации участников СВО и членов их семей, а также сотрудничает с Комитетом семей воинов Отечества.

Алексей Заров возглавляет Центральную клиническую больницу Святителя Алексия. Под его руководством были организованы два мобильных госпиталя, работавших в зоне спецоперации. Только в Мариуполе медики одного из них приняли пять тысяч пациентов.

Сергей Куцев — доктор медицинских наук, академик РАН и директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова. Он также является главным внештатным специалистом Минздрава России по медицинской генетике и входит в экспертный совет фонда «Круг добра».

Ранее Life.ru сообщал, что Путин проведёт встречу с членами СПЧ в первой половине декабря. Заседание традиционно приурочено к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.