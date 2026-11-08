Встреча президента РФ Владимира Путина с СПЧ пройдёт в декабре. Председатель Совета Валерий Фадеев сообщил РИА «Новости», что мероприятие традиционно намечают на первую половину месяца, ближе к Международному дню прав человека 10 декабря.

Фадеев подтвердил, что члены Совета готовятся к разговору с президентом, однако пока не определились с публично объявленной повесткой. По его словам, вопросы для обсуждения формируются в ходе работы СПЧ в течение года. На встречах их передают главе государства, который даёт поручения профильным министерствам и ведомствам.

Ранее Life.ru писал, что прямая линия президента России Владимира Путина в 2026 году может состояться уже в первой декаде декабря — значительно раньше привычных сроков. Интрига связана с саммитом G20 14–15 декабря в Майами: прямая линия может пройти до возможного отъезда президента, чтобы не накладываться на подготовку к форуму.