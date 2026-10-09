Отар, Киркоров и 10 тысяч за сканворды: Что ждёт во втором номере «LIFE — это ЖИЗНЬ»

Второй номер ежемесячного журнала «LIFE — это ЖИЗНЬ» появится в продаже 9 октября. Читателей ждут большое интервью Отара Кушанашвили, истории знаменитостей, юридические советы, рецепты, материалы о моде и питомцах, а также шесть киносканвордов с денежным призом.

Главным материалом выпуска стала «Откровенная беседа» с Отаром Кушанашвили. 56-летний журналист и шоумен рассказывает о своей судьбе, работе и характере, вспоминает непростые периоды жизни и объясняет, какую роль Николай Басков сыграл в его возвращении в профессию. Кушанашвили также делится воспоминаниями о бумажной прессе и первых шагах в журналистике.

Отдельный материал посвящён Филиппу Киркорову, который осуществил давнюю мечту и установил единый памятник своим родителям, бабушке и дедушке. Журнал рассказывает об открытии монумента на Троекуровском кладбище, его символике и о том, почему церемония стала для артиста особенно личной.

К столетию Спартака Мишулина редакция подготовила большую историю о жизни и карьере актёра. Читатели узнают о пути артиста, запомнившегося зрителям по «Белому солнцу пустыни», «Кабачку «13 стульев» и роли Карлсона в Театре сатиры, а также о его непростой семейной истории и истории Тимура Еремеева.

Практической части в новом выпуске тоже немало. В рубрике «Вкусно и полезно» бренд-шеф Максим Булеев делится рецептами сырного крем-супа с лисичками и спагетти с тигровыми креветками, а стилист Наталья Усольская собрала осеннюю капсулу для раздела «Модная жизнь». Юрист Наталья Григорьева отвечает на вопросы о покупке недвижимости, налогах на садовые дома, уходе за пожилыми родственниками, исправлении трудовой книжки и правилах сжигания веток на участке.

Продолжается и народная рубрика «Ваши питомцы». После публикации в группе издания в Одноклассниках редакция получила более 4000 историй о домашних любимцах. Лучшие из них вошли во второй номер.

Ещё одна большая часть выпуска — шесть киносканвордов по сериалам «Шифр», «Хозяин Москвы», «Ликвидация», «Папины дочки», «Красивее, чем я» и «Женщина с котом и детективом». Первый участник, который правильно разгадает все задания и отправит заполненные страницы по условиям конкурса, получит 10 000 рублей. В первом номере победительницей стала Людмила Петухова из Кирово-Чепецка, а денежный приз редакция планирует разыгрывать в каждом выпуске до конца года.

Второй номер «LIFE — это ЖИЗНЬ» выйдет 9 октября. Журнал можно будет найти в киосках, точках продажи периодики и магазинах.

Ранее Life.ru сообщал, что по итогам августа издание заняло второе место среди российских СМИ в Дзене по количеству визитов и четвёртое — по охвату аудитории. Материалы Life.ru за месяц собрали более 136 млн визитов, а охват аудитории составил 14,58 млн человек. Эксклюзивный охват приблизился к 13,4 млн, благодаря чему издание поднялось на одну позицию в рейтинге Дзен × Mediascope. News Media Holding, в который входит Life.ru, также оказался в пятёрке крупнейших медиагрупп платформы.