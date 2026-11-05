Продюсер Яна Рудковская в шутку предположила, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе может испытывать чувства к её супругу, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Таким образом она объяснила повышенное, по её мнению, внимание конкурирующей тренерской команды к работе мужа. Об этом Рудковская рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу».

Продюсер призналась, что не понимает, почему представители штаба Тутберидзе регулярно обсуждают профессиональные решения Плющенко, переходы спортсменов в его академию и тренерские способности олимпийского чемпиона.

«Может быть, Этери Георгиевна просто тайно влюблена в моего мужа? Если да, то я ей всё прощаю! Но отбить не получится. Тут, дорогая, без вариантов», — заявила Рудковская со смехом.

При этом супруга фигуриста подчеркнула, что готова прекратить многолетнее противостояние между тренерскими штабами. Однако, по её словам, для примирения обе стороны должны проявлять взаимное уважение.

Рудковская утверждает, что её семья не стремится разжигать конфликт и лишь отвечает на критику. Сам Плющенко, как отметила продюсер, уже давно перестал обращать внимание на высказывания коллег.

В качестве примера попытки наладить отношения она вспомнила историю с хореографом команды Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом. По словам Рудковской, Плющенко предложил ему поставить программу своему сыну Александру, однако специалист якобы отказался.

Противостояние команд Плющенко и Тутберидзе продолжается с 2019 года. Одним из поводов стали переходы фигуристов между тренерскими школами. В частности, в 2020 году из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» перешли Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Life.ru сообщал, что Этери Тутберидзе объяснила свои резкие высказывания о тренерских способностях Евгения Плющенко. В интервью стилисту Алеко Надиряну она напомнила, что ещё в 2021 году усомнилась в тренерском статусе двукратного олимпийского чемпиона.