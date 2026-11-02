На форуме «Национальное здравоохранение — 2026» представили метод похудения с помощью прищепки на ухо. Младший научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Михаил Новиков рассказал Life.ru, что устройство воздействует на блуждающий нерв и помогает снизить аппетит.

Учёный Новиков рассказал о методе похудения с помощью стимуляции нерва. Видео © Life.ru

Разработка основана на неинвазивной стимуляции блуждающего нерва. Специальный электрод закрепляют в области ушной раковины на десять минут перед приёмом пищи.

«Блуждающий нерв отвечает у нас за аппетит, за работу желудочно-кишечного тракта. И мы показали, что такая стимуляция в течение 10 минут перед приёмом пищи позволяет снижать аппетит, что приводит к долгосрочной перспективе в 3—6 месяцев к достоверному снижению индекса массы тела за счёт снижения потребления калорий, за счёт изменения состава рациона пациента. Такая технология может позволить дополнительно, помочь нашим пациентам снижать массу тела и бороться с сердечно-сосудистыми рисками», — отметил он.

Эффективность технологии изучали в рамках кандидатской диссертации сотрудника центра Елизаветы Рогожкиной. В исследовании участвовали 88 пациентов с ожирением первой степени, которых случайным образом распределили на две группы. Одним проводили настоящую стимуляцию, другим надевали аналогичное приспособление, но без необходимого воздействия.

«Люди, которые получали настоящую стимуляцию, а не плацебо достоверно снизили индекс массы тела, достоверно снизили суточную калорийность своего рациона. И состав этой калорийности этого рациона тоже изменился в лучшую сторону. А в группе плацебо-контроля таких изменений мы не обнаружили», — подчеркнул специалист.

По мнению исследователей, полученные данные свидетельствуют о перспективности такого подхода к борьбе с лишним весом. Разработчики рассматривают его как дополнительный способ помощи пациентам с ожирением и снижения связанных с ним сердечно-сосудистых рисков.

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