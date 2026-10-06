Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 11:42

Отбившийся от медведя рыбак из Иркутской области ждёт санавиацию для эвакуации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Иркутской области 81-летний рыбак, переживший нападение медведя, ожидает эвакуации санитарной авиацией. Мужчина получил ранения лица и тела в районе труднодоступной деревни Чинонга.

О положении пострадавшего рассказала местная жительница в беседе с RT. По её словам, в деревне нет ни больницы, ни фельдшерского пункта. Населённый пункт окружает тайга.

Из примерно 20 домов жилыми остаются только пять, остальные заброшены. Собеседница издания отметила, что медведи в окрестностях встречаются часто.

Житель Забайкалья спасся от медведя благодаря бидону с брусникой
Житель Забайкалья спасся от медведя благодаря бидону с брусникой

Напомним, хищник напал на пенсионера на реке Киренге, когда тот причалил и разгружал лодку. Рыбак сумел отбиться от медведя и отплыть от берега.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • ЧП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar