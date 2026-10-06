Отбившийся от медведя рыбак из Иркутской области ждёт санавиацию для эвакуации

В Иркутской области 81-летний рыбак, переживший нападение медведя, ожидает эвакуации санитарной авиацией. Мужчина получил ранения лица и тела в районе труднодоступной деревни Чинонга.

О положении пострадавшего рассказала местная жительница в беседе с RT. По её словам, в деревне нет ни больницы, ни фельдшерского пункта. Населённый пункт окружает тайга.

Из примерно 20 домов жилыми остаются только пять, остальные заброшены. Собеседница издания отметила, что медведи в окрестностях встречаются часто.

Напомним, хищник напал на пенсионера на реке Киренге, когда тот причалил и разгружал лодку. Рыбак сумел отбиться от медведя и отплыть от берега.