Отдал концы — помог природе: В Австралии разрешили превращать покойников в компост

В австралийском штате Новый Южный Уэльс приняли закон, разрешающий превращать тела умерших людей в компост вместо традиционного захоронения или кремации. Новую практику планируют внедрить с 2028 года. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Необычный способ погребения получил название «террамация». Тело умершего помещают в специальный закрытый контейнер вместе с органическими материалами, включая солому и древесную щепу. Благодаря естественным процессам разложения останки постепенно превращаются в плодородную почву.

Воспользоваться такой услугой можно будет только с учётом прижизненной воли человека. Закон предусматривает запрет на проведение процедуры вопреки пожеланиям покойного.

Авторы инициативы считают, что террамация позволит сократить расходы на похороны и уменьшить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новый метод может помочь решить проблему нехватки мест на кладбищах, особенно в густонаселённых районах.

Законопроект предложил независимый депутат Алекс Гринвич. Его инициативу поддержал парламент Нового Южного Уэльса. При этом запуск процедуры отложили на два года, чтобы власти успели разработать санитарные требования и правила работы специализированных учреждений.

После завершения компостирования полученную почву можно будет использовать, например, для посадки деревьев или восстановления природных территорий. Предполагается, что близкие умершего смогут выбрать подходящий способ распоряжения останками.