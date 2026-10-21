Отдал концы — помог природе: В Австралии разрешили превращать покойников в компост
В Австралии разрешили превращать тела умерших людей в компост
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В австралийском штате Новый Южный Уэльс приняли закон, разрешающий превращать тела умерших людей в компост вместо традиционного захоронения или кремации. Новую практику планируют внедрить с 2028 года. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Необычный способ погребения получил название «террамация». Тело умершего помещают в специальный закрытый контейнер вместе с органическими материалами, включая солому и древесную щепу. Благодаря естественным процессам разложения останки постепенно превращаются в плодородную почву.
Воспользоваться такой услугой можно будет только с учётом прижизненной воли человека. Закон предусматривает запрет на проведение процедуры вопреки пожеланиям покойного.
Авторы инициативы считают, что террамация позволит сократить расходы на похороны и уменьшить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новый метод может помочь решить проблему нехватки мест на кладбищах, особенно в густонаселённых районах.
Законопроект предложил независимый депутат Алекс Гринвич. Его инициативу поддержал парламент Нового Южного Уэльса. При этом запуск процедуры отложили на два года, чтобы власти успели разработать санитарные требования и правила работы специализированных учреждений.
После завершения компостирования полученную почву можно будет использовать, например, для посадки деревьев или восстановления природных территорий. Предполагается, что близкие умершего смогут выбрать подходящий способ распоряжения останками.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии официально разрешили похожий способ погребения — «возвращение в землю». В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн тела умерших помещают в специальные контейнеры с растительными материалами, где за несколько недель они превращаются в органическую массу.