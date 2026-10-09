Отдал службе 25 лет, а беременную вдову гонят на улицу: Семью погибшего спасателя выселяют из квартиры на Кузбассе

В Новокузнецке из служебной квартиры пытаются выселить семью погибшего пожарного, причём дом, где они жили 15 лет, внезапно объявили нежилым. Об этом телеграм-каналу Baza рассказала вдова спасателя Евгения.

По её словам, муж Евгений Чуенко отдал работе в МЧС двадцать пять лет и в 2008 году получил жильё в Новокузнецке. Через несколько лет пожарный умер от сердечного приступа. Вдова осталась с маленькой дочкой, и эта квартира стала для них единственным домом.

Теперь семью хотят выставить через суд. Выяснилось, что здание якобы всё время числилось административным, а значит, жить в нём нельзя. Однако документа о переводе дома в нежилой фонд женщина так и не обнаружила. При этом все жильцы в нём официально прописаны.

Этот дом уже становился ареной подобного конфликта. Однажды здесь пытались лишить жилья другого спасателя, но суд встал на защиту сотрудника МЧС. Закон в данном случае непреклонен: если пожарный отработал более десяти лет и официально нуждается в квартире, выселить его без предоставления нового жилья невозможно.

Несмотря на то что по факту произошедшего было заведено уголовное дело о халатности, а сама Евгения получила статус потерпевшей, ситуация для неё остаётся критической. От женщины требуют сдать ключи вплоть до 16 октября. Будучи на последних сроках беременности, она всерьёз переживает, что они с 15-летней дочерью останутся без жилья.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили новые гарантии для сотрудников МЧС, ФСИН, ФССП и таможни. При переводе на службу в отдалённые регионы или за рубеж они смогут сохранить служебное жильё по прежнему месту работы для своих семей. Кроме того, законопроект предусматривает компенсацию за аренду квартиры.