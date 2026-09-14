Отдавшему приказ об атаке на порт Кавказ командиру ВСУ дали пожизненное

Суд заочно приговорил командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в организации ракетной атаки на порт Кавказ, сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в июле 2024 года Яцкевич приказал подчинённым нанести удар противокорабельными ракетами «Нептун» по акватории порта в Темрюкском районе Краснодарского края. Суд признал его виновным в теракте, повлёкшем гибель человека.

В результате атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Были повреждены два гражданских судна и несколько портовых сооружений. Причинённый ущерб СК оценил более чем в 33,5 миллиона рублей. Ранее Следственный комитет сообщал о передаче дела Яцкевича в суд с такими же обстоятельствами атаки.

Приговор вынесен заочно. Яцкевич объявлен в международный розыск.

Кроме того, СК связывает украинского командира с атакой на Орловскую область в декабре 2025 года. По версии следствия, по его приказу ракетами «Нептун» были атакованы гражданские объекты, а повреждение Орловской ТЭЦ привело к перебоям с электричеством и теплоснабжением более чем у 20 тысяч жителей.

Ранее житель Ростовской области получил 20 лет лишения свободы за подготовку диверсии на объекте транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. По данным силовиков, мужчина самостоятельно вышел на представителей СБУ и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение. В дальнейшем он согласился выполнить задание по организации диверсии.