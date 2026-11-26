Работающие пенсионеры по старости имеют право ежегодно брать до 14 дополнительных календарных дней отпуска за свой счёт, причём работодатель не может им отказать. Об этом Life.ru рассказал Герой России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель.

Работающий пенсионер по старости может взять до 14 календарных дней отпуска за свой счёт в году. Для этого нужно подать письменное заявление. Работодатель обязан предоставить такой отпуск по статье 128 Трудового кодекса РФ. Эти дни идут сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, но зарплата за них не сохраняется. Владимир Сайбель Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Пенсионер вправе самостоятельно выбирать время отдыха: использовать все две недели сразу, разбить их на несколько частей или присоединить к основному отпуску. Такой порядок подтверждается разъяснениями Роструда. В заявлении необходимо указать даты и продолжительность отдыха, а также сослаться на статус пенсионера по старости. Если потребуется больше 14 дней и других законных оснований для дополнительного отпуска нет, придётся договариваться с работодателем.

Для работающих граждан с инвалидностью предусмотрены более продолжительные периоды отдыха за свой счёт — до 60 календарных дней в году. Работодатель также обязан предоставить их по письменному заявлению. Кроме того, согласно статье 128 ТК РФ, пенсионеры наравне с другими сотрудниками могут взять до пяти неоплачиваемых календарных дней в случае рождения ребёнка, регистрации собственного брака или смерти близкого родственника.

Что касается оплачиваемого отпуска, то сам по себе выход на пенсию не увеличивает его продолжительность. Согласно статье 115 ТК РФ, по общему правилу работникам положено 28 календарных дней отдыха, а сотрудникам с инвалидностью — не менее 30. Основанием для предоставления дополнительных оплачиваемых дней могут стать ненормированный рабочий день или работа на Крайнем Севере. Такие отпуска также могут предусматриваться коллективным договором или локальными нормативными актами работодателя в соответствии со статьёй 116 ТК РФ.

Отдельная гарантия предусмотрена для работающих получателей пенсии по старости или за выслугу лет — два оплачиваемых рабочих дня в году для прохождения диспансеризации. На это время за сотрудником сохраняются рабочее место и средний заработок. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо написать заявление и согласовать даты обследования с работодателем. Если внутренние правила организации требуют подтверждения, нужно предоставить справку из медицинского учреждения. Использовать эти дни для других целей нельзя: они предоставляются для диспансеризации по статье 185.1 ТК РФ.

«Я бы посоветовал сохранять копию заявления с отметкой о его получении. Если работодатель отказывает в отпуске, который обязан предоставить, можно обратиться в государственную инспекцию труда. Право на защиту в таких случаях закреплено в статье 352 ТК РФ», — заключил Сайбель.

Ранее в Госдуме предложили создать «семейный банк отпусков», который позволит работающим россиянам передавать часть оплачиваемых дней отдыха супругам, родителям и совершеннолетним детям. Инициатива касается дней сверх установленного законом обязательного минимума и пока не принята.