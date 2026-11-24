В России предложили создать «Семейный банк отпусков», который позволит работающим гражданам делиться днями оплачиваемого отдыха с близкими. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову, сообщает РИА «Новости».

По задумке парламентария, передавать отпускные дни можно будет супругам, родителям и совершеннолетним детям. Например, если одному из членов семьи потребуется дополнительное время для поездки с ребёнком или решения бытовых вопросов, родственники смогут поделиться с ним своим отпуском.

Передаче будут подлежать только дни сверх обязательных 28 календарных дней ежегодного отпуска, а также дополнительные дни отдыха, предоставляемые работодателем по собственным программам. Исключение составят отпуска, необходимые для сохранения здоровья, в частности за работу во вредных или опасных условиях.

Для передачи дней потребуется заявление обоих членов семьи. При этом получателю не придётся объяснять, на что именно он собирается потратить дополнительное свободное время. Накопленные за несколько лет дни обязательного отпуска передавать также не разрешат.

Если родственники работают в разных организациях, расчёты между работодателями предлагается проводить деньгами. Продолжительность дополнительного отдыха будет зависеть от среднего заработка получателя. Таким образом, при разнице в доходах один переданный день необязательно будет равен одному полученному.

Между тем определиться с датами отдыха на следующий год россиянам стоит уже сейчас. Как ранее напоминал Life.ru, работодатели должны утвердить график отпусков на 2027 год не позднее 17 декабря. При этом депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что в следующем году россиян с пятидневной рабочей неделей ждут 118 выходных и праздничных дней.