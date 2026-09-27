Отдых в Турции без сезонов: Власти любимого курорта россиян задумали сделать туризм круглогодичным

Турция собирается растянуть туристический сезон на весь год и развивать отдых не только на курортах, но и во всех регионах страны, не жертвуя при этом природой и культурными памятниками. Об этом рассказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в соцсети X.

Своё обращение глава ведомства приурочил к Всемирному дню туризма, который отмечают в это воскресенье.

«В каждом уголке нашей Турции есть красота, которую предстоит открыть, и история, которую предстоит рассказать. Мы работаем над тем, чтобы распространить туризм на четыре сезона и 81 провинцию, сохраняя наше природное и культурное наследие и передавая его будущим поколениям», — написал он.

Глава ведомства отметил, что благодаря многовековому наследию, впечатляющим ландшафтам и гостеприимству населения страна открыта для путешественников из разных уголков планеты. При этом он акцентировал внимание на том, что забота о сохранении природных ресурсов и культурных ценностей для будущих поколений является фундаментальным приоритетом государственной стратегии в сфере туризма.

В 2025 году турецкие курорты приняли порядка 6,9 миллиона граждан РФ. Аналитики прогнозируют, что по завершении 2026 года въездной турпоток из России вновь превысит планку в шесть миллионов человек.

Ранее стало известно, что российские туристы всё чаще выбирают Анталью для осеннего отдыха, сдвигая сезон с июля и августа на сентябрь и октябрь. Советник мэра города по туризму Осман Айык сообщил, что особенно высок спрос на октябрьские туры в период школьных каникул. По его словам, поток российских гостей может сохраняться до конца ноября. Власти курорта поддерживают контакты с российской стороной и туроператорами, чтобы при необходимости корректировать число авиарейсов. Россияне остаются крупнейшей группой иностранных туристов в Анталье: с января по август туда прибыли более 2,6 миллиона граждан России.