Отдых за миллион обернулся слезами: Петербургский турагент оставила клиентов без путёвок

Клиенты петербургского турагентства Sunny Holidays остались без оплаченных путешествий и рискуют потерять миллионы рублей на фоне долгов руководительницы компании. Как выяснила «База», у возглавляющей фирму Юлии накопилось не менее 1,77 млн рублей задолженностей по кредитам и другим взысканиям.

Одной из пострадавших стала Наталья, которая потратила свыше миллиона рублей на семейный отпуск с ребёнком в пятизвёздочном Maxx Royal в турецком Кемере. Вылет был намечен на 8 октября, однако необходимые документы женщина так и не получила.

Хозяйка бизнеса объяснила задержку отсутствием подтверждения бронирования со стороны оператора и предложила перенести поездку. После нескольких безуспешных попыток согласовать новую дату она позвонила заказчице в слезах, пожаловалась на трудности и предложила оформить гарантийное соглашение о возврате средств.

С похожими проблемами столкнулись и другие покупатели путёвок. Собеседники телеграм-канала собирались провести каникулы во Вьетнаме, Турции и Дубае, но их планы также сорвались. Вместо долгожданного отдыха людям предложили подписать документы с обязательством возместить потраченные суммы.

При этом получить объяснения от самой предпринимательницы журналистам не удалось. Сотрудники «Базы» неоднократно пытались связаться с Юлией, однако её телефон оставался выключенным.

Ранее Life.ru писал о похожем скандале в Нижнем Новгороде, где турагент обманула более десяти семей на 4,5 млн рублей. В сентябре 2025 года стало известно, что Татьяна Вайс продавала несуществующие путёвки, используя документы ликвидированной компании. Одна из пострадавших семей обнаружила подделку только в аэропорту, когда билеты в Дубай стоимостью 2,5 млн рублей оказались фальшивыми. Выяснилось также, что ещё в 2021 году у предпринимательницы накопились обязательства на 3,5 млн рублей, после чего она открыла новую фирму, но продолжала оформлять сделки через прежнюю организацию. Когда история получила огласку, женщина вместе с супругом перестала выходить на связь. Несколько обманутых клиентов обратились в полицию.