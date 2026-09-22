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Опубликовано 22 сентября, 10:21

Отёк и удушье: Девушка из Подмосковья оказалась в реанимации из-за сушёного манго

Девушка из Подмосковья оказалась в реанимации из-за упаковки сушёного манго

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Домодедовскую больницу попала девушка с отёком вокруг глаз, асимметрией лица, осиплостью голоса и нехваткой воздуха — симптомы появились сразу после того, как она съела упаковку сушёного манго. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

Врачи оказали экстренную помощь. Вели стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начали инфузионную терапию. Её было решено положить в реанимацию для наблюдения. На следующее утро ей стало лучше, и её выписали в удовлетворительном состоянии.

«Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести её в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения», — уточнила терапевт приемного отделения Домодедовской больницы Татьяна Миняева.

Врачи напоминают: даже при отсутствии аллергии на продукт в прошлом реакция может возникнуть внезапно. При затруднённом дыхании, отёке лица или шеи и резком ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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Анастасия Никонорова
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