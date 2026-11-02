Владелец старинного отеля в американской Пенсильвании признался, что даже спустя 25 лет боится оставаться в собственном доме один. 61-летний Блэр Мёрфи утверждает, что регулярно слышит необъяснимые звуки и ощущает чьё-то присутствие. При этом когда-то он приобрёл огромное здание всего за 11 тысяч долларов. Свою историю мужчина рассказал журналу People.

Бывшая гостиница Grand Midway Hotel находится в небольшом городе Уиндбер. В 2001 году её выставили на продажу через eBay, а если бы покупатель не нашёлся, строение могли снести. Мёрфи тогда собирался лишь на год уехать из Лос-Анджелеса вместе с друзьями, однако выгодная покупка изменила его планы.

О мрачной репутации здания американец узнал уже после переезда. По его словам, вскоре в пустых коридорах начали происходить странные вещи. Иногда мужчине казалось, что за ним кто-то идёт, неизменно оставаясь на расстоянии нескольких шагов.

Один из самых запоминающихся случаев произошёл во время визита исследовательницы паранормальных явлений. Её прибор якобы обнаружил полтергейста, после чего с полки неожиданно упала лампа. Сам хозяин допускает обычное совпадение, но уверяет, что подобные происшествия повторяются почти еженедельно.

С гостиницей связаны и местные легенды. Согласно одной из них, в 1911 году на крыльце погибла 19-летняя Марта Цервински, пострадавшая от фейерверка. Мёрфи рассказывает, что девушка иногда снится ему. Другого предполагаемого обитателя здания он называет «Человеком в коридоре».

Со временем американец решил использовать необычную репутацию своей недвижимости. На крыше установили гигантскую доску Уиджа для спиритических сеансов, а потолок одного из помещений украсили огромным изображением карты Таро. Оба объекта установили рекорды Гиннесса благодаря своим размерам.

Теперь 32-комнатное здание не работает как обычная гостиница. По выходным его целиком арендуют команды охотников за привидениями, а в остальное время здесь живут сам Мёрфи и его десятилетняя дочь Луна.

Хозяин признаётся, что атмосфера в доме за четверть века стала для него ещё тревожнее. Однако продавать недвижимость или возвращать ей статус обычного отеля он не собирается. Независимых подтверждений того, что происходящее связано со сверхъестественными явлениями, нет.