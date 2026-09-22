Отели у моря вместо лагеря: У бывших силовиков и мэра Анапы отобрали захваченные земли

Анапский городской суд передал государству коммерческую недвижимость на территории ВДЦ «Смена» и рядом с ним, принадлежавшую бывшим чиновникам, экс-полицейским, их родственникам и связанным лицам. Они незаконно завладели данными участками, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

В числе изъятых активов оказались девять гостиниц общей площадью 18,8 тысячи квадратных метров, три кафе, две столовые и четыре торговые точки. Кроме того, в собственность РФ перешёл недостроенный объект площадью 860 «квадратов», который использовался как отель. Решение подлежит немедленному исполнению. Девять незаконно возведённых сооружений общей кадастровой стоимостью около 60 миллионов рублей к настоящему времени уже снесены.

Ответчиками стали 36 граждан и семь организаций. В числе фигурантов оказался бывший директор ВДЦ «Смена» Николай Иванюшкин, который руководил лагерем с 1987 по 2013 год. Также в деле фигурировали экс-глава администрации Анапы Михаил Боюр, бывший руководитель краевого УГИБДД Владимир Павлов, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов Сергей Болотов и Владимир Шевченко.

По версии суда, используя служебное положение и связи, ответчики организовали передачу части территории детского центра под коммерческую застройку. В период с 1997 по 2004 год от имени «Смены» были заключены договоры, благодаря которым часть земель оказалась вовлечена в строительство объектов.

Ранее Life.ru сообщал, что Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества бывшей судьи Елены Хахалёвой, её родственников и связанных с ними лиц. В доход государства, в частности, обратили десятки земельных участков и сотни объектов недвижимости.