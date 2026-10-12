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Регион
Опубликовано 12 октября, 15:04

Отелю в Москве пришлось заплатить девушке отступные за комментарий о деталях её проживания

Суд взыскал с отеля в Москве 18 тыс. руб за разглашение деталей жизни постоялицы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Троицкий районный суд Москвы взыскал с владельца гостиницы в Краснодарском крае 18 тысяч рублей в пользу бывшей постоялицы после того, как администрация отеля в ответ на её отзыв публично раскрыла детали её проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Девушка отдыхала в гостинице, а после поездки оставила отзыв на сайте отеля. В ответном сообщении представители гостиницы привели подробности, касавшиеся её частной жизни во время пребывания.

Постоялица сочла публикацию порочащей и обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, а также потребовала компенсацию морального вреда. Суд признал опубликованные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство женщины. Владельца отеля обязали разместить в интернете опровержение.

Кроме того, с ответчика взыскали 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 3 тысячи рублей судебных расходов. Общая сумма составила 18 тысяч рублей. Владелец гостиницы попытался обжаловать решение, однако Московский городской суд оставил жалобу без удовлетворения.

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Ранее Life.ru рассказывал, как россиянам вернуть деньги после отмены брони в отеле. Юрист Сергей Жорин объяснял, что после отмены бронирования средства на карте иногда остаются временно заблокированными из-за незавершённой предавторизации. В таких случаях туристу советовали обратиться и в гостиницу, и в банк, чтобы уточнить статус операции и сроки разблокировки денег.

Больше новостей о судах и защите прав граждан — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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