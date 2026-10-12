Отелю в Москве пришлось заплатить девушке отступные за комментарий о деталях её проживания

Троицкий районный суд Москвы взыскал с владельца гостиницы в Краснодарском крае 18 тысяч рублей в пользу бывшей постоялицы после того, как администрация отеля в ответ на её отзыв публично раскрыла детали её проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Девушка отдыхала в гостинице, а после поездки оставила отзыв на сайте отеля. В ответном сообщении представители гостиницы привели подробности, касавшиеся её частной жизни во время пребывания.

Постоялица сочла публикацию порочащей и обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, а также потребовала компенсацию морального вреда. Суд признал опубликованные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство женщины. Владельца отеля обязали разместить в интернете опровержение.

Кроме того, с ответчика взыскали 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и ещё 3 тысячи рублей судебных расходов. Общая сумма составила 18 тысяч рублей. Владелец гостиницы попытался обжаловать решение, однако Московский городской суд оставил жалобу без удовлетворения.

Ранее Life.ru рассказывал, как россиянам вернуть деньги после отмены брони в отеле. Юрист Сергей Жорин объяснял, что после отмены бронирования средства на карте иногда остаются временно заблокированными из-за незавершённой предавторизации. В таких случаях туристу советовали обратиться и в гостиницу, и в банк, чтобы уточнить статус операции и сроки разблокировки денег.