Россиянам объяснили, как вернуть деньги после отмены брони отеля

После отмены брони отеля деньги на банковской карте могут оставаться недоступными из-за незавершённой предавторизации. Если блокировка сохраняется неделями, туристу следует выяснить, кто из участников платёжной цепочки не завершил операцию, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» глава коллегии адвокатов «Жорин и партнёры» Сергей Жорин.

Предавторизация не означает, что отель или сервис уже получил средства клиента. Деньги временно резервируются на карте как гарантия будущей оплаты, поэтому пользоваться этой суммой до снятия ограничения нельзя.

Проблема возникает, если бронь уже отменена, но средства продолжают находиться в блокировке. В такой ситуации отель или обслуживающий его банк должен запустить отмену авторизации, после чего информация поступает банку клиента.

По словам Жорина, определить виновника автоматически нельзя. Если отмену не отправил отель или платёжный посредник, вопрос возникает к нему. Если необходимые данные уже получил банк, но холд сохранился, разбираться следует с кредитной организацией.

Ответственность сервиса бронирования также зависит от его конкретной роли в сделке. Адвокат сослался на статью 12 Закона «О защите прав потребителей», которая отдельно регулирует ответственность владельцев агрегаторов.

Туристу, столкнувшемуся с многонедельной блокировкой средств, Жорин советует не ждать её автоматического окончания. У отеля или сервиса стоит письменно запросить подтверждение отмены авторизации.

Если законных оснований для удержания уже нет, длительная блокировка может стать поводом для претензии, а затем и обращения в суд. При этом сам статус заблокированной суммы ещё не означает потерю денег: после корректной отмены предавторизации они должны снова стать доступны владельцу карты.

Ранее Life.ru рассказывал, что самое дорогое бронирование отеля в России в августе обошлось в 634 тысячи рублей — семья из трёх взрослых и ребёнка провела шесть ночей в пятизвёздочном спа-отеле Адлера. Второе место занял Сочи (556 тысяч рублей за четыре ночи с завтраками), третье — Светлогорск (484 тысячи за неделю).