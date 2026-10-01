Школьная «фотожаба» обернулась судом и выплатой учительнице 35 тысяч
В Подмосковье с двух школьников взыскали 35 тыс. за фотомонтаж с учительницей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Двух школьников из Подмосковья обязали выплатить учительнице в общей сложности 35 тысяч рублей за распространение оскорбительного фотомонтажа с её изображением. Решения Орехово-Зуевского суда были обнародованы ещё 3 июня, однако широкую огласку история получила только сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Сам инцидент произошёл ещё в ноябре 2024 года. Как установил суд, один из учеников средних классов без разрешения сфотографировал преподавателя во время урока, а затем отправил снимок однокласснику. Фотографию использовали для создания оскорбительного и непристойного контента.
Изменённое изображение разошлось среди учеников класса и попало в публичный канал в мессенджере. Учительница заявила, что произошедшее вызвало у неё сильные переживания, чувство унижения и беспокойство за профессиональную репутацию.
Педагог требовала взыскать с учащихся по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. В итоге суд постановил взыскать с одного несовершеннолетнего 15 тысяч рублей, а с другого — 20 тысяч. Таким образом, общая сумма компенсации составила 35 тысяч рублей.
Ранее похожий спор произошёл в Ярославле: Life.ru рассказывал о семье школьника, с которой взыскали 20 тысяч рублей за созданное с помощью нейросети видео с учительницей. В другом материале адвокат объясняла, что использование и распространение изображения человека без его согласия может нарушать его право на изображение и давать основания требовать удаления публикации и компенсации морального вреда.
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