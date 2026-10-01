Школьная «фотожаба» обернулась судом и выплатой учительнице 35 тысяч

Двух школьников из Подмосковья обязали выплатить учительнице в общей сложности 35 тысяч рублей за распространение оскорбительного фотомонтажа с её изображением. Решения Орехово-Зуевского суда были обнародованы ещё 3 июня, однако широкую огласку история получила только сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Сам инцидент произошёл ещё в ноябре 2024 года. Как установил суд, один из учеников средних классов без разрешения сфотографировал преподавателя во время урока, а затем отправил снимок однокласснику. Фотографию использовали для создания оскорбительного и непристойного контента.

Изменённое изображение разошлось среди учеников класса и попало в публичный канал в мессенджере. Учительница заявила, что произошедшее вызвало у неё сильные переживания, чувство унижения и беспокойство за профессиональную репутацию.

Педагог требовала взыскать с учащихся по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. В итоге суд постановил взыскать с одного несовершеннолетнего 15 тысяч рублей, а с другого — 20 тысяч. Таким образом, общая сумма компенсации составила 35 тысяч рублей.