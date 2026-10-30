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Опубликовано 30 октября, 12:25

Отец покусанного хаски мальчика из Сочи направит компенсацию на лечение сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Компенсацию за нападение хаски на мальчика в Сочи его семья планирует сохранить для дальнейшего лечения. Отец ребёнка Валентин Королёв рассказал, что до совершеннолетия сын получает медицинскую помощь по ОМС.

Взысканные деньги понадобятся для операций и реабилитации после 18 лет. Средства мужчина намерен разместить на накопительных счетах. При этом часть суммы потребуется на дорогу к врачам.

«Частично будут использованы для поездок, потому что поездки нам никто не компенсирует», — пояснил собеседник 360.ru.

По его словам, мальчик перенёс уже более десяти операций. Недавно ему провели первый этап восстановления верхней губы, впереди — коррекция носа. В Москву на операции семья ездит примерно раз в полгода.

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Напомним, 29 октября Адлерский районный суд взыскал с хозяина двух хаски 15 млн рублей компенсации морального вреда. Животные напали на девятилетнего мальчика в феврале 2025 года, причинив тяжёлые травмы лица. Требования семьи удовлетворили полностью, но решение пока не вступило в законную силу.

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Борис Эльфанд
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