Отец покусанного хаски мальчика из Сочи направит компенсацию на лечение сына

Компенсацию за нападение хаски на мальчика в Сочи его семья планирует сохранить для дальнейшего лечения. Отец ребёнка Валентин Королёв рассказал, что до совершеннолетия сын получает медицинскую помощь по ОМС.

Взысканные деньги понадобятся для операций и реабилитации после 18 лет. Средства мужчина намерен разместить на накопительных счетах. При этом часть суммы потребуется на дорогу к врачам.

«Частично будут использованы для поездок, потому что поездки нам никто не компенсирует», — пояснил собеседник 360.ru.

По его словам, мальчик перенёс уже более десяти операций. Недавно ему провели первый этап восстановления верхней губы, впереди — коррекция носа. В Москву на операции семья ездит примерно раз в полгода.