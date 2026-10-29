Суд взыскал 15 млн рублей с хозяина хаски, искусавших ребёнка в Сочи

В Сочи суд обязал владельца двух хаски выплатить 15 миллионов рублей компенсации морального вреда мальчику, которому собаки изуродовали лицо. Ребёнок получил тяжёлые травмы при нападении в феврале 2025 года и до сих пор проходит длительную реабилитацию. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Решение вынес 29 октября Адлерский районный суд. С иском выступил отец пострадавшего Валентин Королёв, действовавший в интересах несовершеннолетнего сына. Суд удовлетворил требования семьи в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.

Как установили в ходе разбирательства, хозяин собак ненадлежащим образом содержал животных и не обеспечивал их своевременным кормлением. 26 февраля 2025 года две хаски сорвались с цепи в садовом товариществе и набросились на проходившего мимо девятилетнего мальчика.

Ребёнок получил множественные тяжёлые травмы лица. Его сначала госпитализировали в Краснодарском крае, а затем санитарной авиацией доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Первая сложная операция по восстановлению лица продолжалась 14 часов.

С тех пор мальчик перенёс целую серию реконструктивных вмешательств. Врачи восстанавливали нос, щёки и другие повреждённые ткани лица. Лечение и реабилитация продолжаются, а семья рассчитывает, что взысканная компенсация поможет обеспечить ребёнку необходимую медицинскую помощь в будущем.

Владелец животных ранее признал вину и рассказал следствию, что некоторое время не кормил собак. В мае 2025 года суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Напавших на ребёнка хаски усыпили.

Ранее в Москве врачи завершили один из важных этапов восстановления лица мальчика, пострадавшего от нападения хаски. Специалисты Российской детской клинической больницы провели серию сложных операций по реконструкции носа ребёнка. Для восстановления повреждённых тканей применялись методы пластической хирургии, позволившие постепенно вернуть утраченные части лица.