Посол Ирана в Грузии сломал ногу после нападения бродячих собак в Тбилиси

Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани получил перелом ноги при попытке отбиться от стаи бродячих собак на одной из улиц Тбилиси. Об этом сообщает грузинское издание Front News со ссылкой на очевидцев происшествия.

По словам свидетелей, бездомные собаки напали на дипломата и покусали его. Моджани попытался отогнать животных, однако упал и сломал ногу. На помощь пострадавшему пришли местные жители, которые оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Примечательно, что несколькими днями ранее посол оказался в центре дипломатического скандала. Как пишет Sputnik Армения, причиной стали его заявления о намерении пересмотреть историю грузинской царицы Кетеван, погибшей в Персии в XVII веке и почитаемой Грузинской православной церковью как святая. Дипломата вызвали в грузинский МИД, где выразили недовольство его инициативой.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Норильске стая бродячих собак напала на двух подростков 12 и 13 лет. Инцидент произошёл в районе мемориалов на горе Шмидта. Дети самостоятельно вызвали спасателей, после чего прибывшие медики госпитализировали пострадавших. По факту нападения возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Красноярского края взяла расследование на контроль.