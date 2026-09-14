Отец премьера Британии Бёрнема умер после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера

Отец премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема Рой скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The Times.

После смерти отца глава британского правительства отменил все запланированные мероприятия на понедельник и вторник. В частности, Бёрнем должен был выступить на конференции Конгресса профсоюзов в Брайтоне.

Рой Бёрнем в последние годы страдал болезнью Альцгеймера и находился в доме престарелых. Его болезнь стала для премьера одной из личных причин уделять особое внимание реформе британской системы социальной помощи.

Сам Бёрнем ранее рассказывал, что из-за прогрессировавшего заболевания отец уже не осознавал, что его сын возглавил правительство Великобритании. Политик признавался, что это его огорчало, поскольку отец наверняка гордился бы его достижением.

При этом сотрудники дома престарелых позднее рассказали Бёрнему, что Рой видел по телевизору, как его сын входил в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.

Ранее The Telegraph сообщал, что Британия передала Украине секретную информацию для возможного производства Storm Shadow. Речь идёт о данных по компонентам ракет, которые Лондон предоставил Киеву во время визита Энди Бёрнема. При этом для запуска собственного производства Украине потребуется создать сложные производственные линии и решить вопрос с доступом к отдельным технологиям.