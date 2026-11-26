В Сингапуре 40-летнего мужчину приговорили к шести месяцам тюрьмы за жестокое обращение с детьми. Отец подверг десятилетнего сына публичному унижению в наказание за ложь, пишет местное издание Mothership.

Мужчина заставил ребёнка раздеться и спуститься на лифте с восьмого этажа на первый. Свидетелями произошедшего стали две незнакомые женщины, которые вошли в кабину лифта.

В тот же день в жилой комплекс прибыли полицейские. Отец отказался сотрудничать с правоохранителями, после чего его задержали. Впоследствии мужчину отпустили под залог, предупредив о недопустимости жестокого обращения с детьми.

Однако спустя некоторое время мужчина проявил агрессию в отношении дочери. Девочке стало плохо в аэропорту Чанги, но она не смогла объяснить отцу причину рвоты. Разозлившись, он толкнул её, ударил по шее и дал пощёчину.

Прокуратура настаивала на девяти месяцах тюремного заключения, расценив действия мужчины в отношении сына как преднамеренное публичное унижение. Судья также выразил обеспокоенность тем, что сохранившаяся видеозапись произошедшего в будущем может стать поводом для травли мальчика.

Мужчина признал свою вину и начнёт отбывать наказание 1 декабря. По решению суда его имя не разглашается в целях защиты личности детей.

Ранее в Кузбассе арестовали мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с десятилетним сыном. По версии следствия, отец систематически избивал ребёнка и ограничивал его свободу. Мальчик самостоятельно обратился за помощью к правоохранителям.