Украине ради завершения конфликта с Россией придётся отказаться от надежд на вступление в НАТО и согласиться на территориальные уступки. В противном случае Киев рискует столкнуться с усилением давления со стороны Вашингтона, вплоть до ограничения военной помощи. Такое мнение высказывается в статье американского журнала Foreign Affairs.

По оценке автора публикации, переговоры остаются единственным реалистичным путём к урегулированию. Однако добиться результата не удастся, если Украина и её союзники будут предлагать соглашения, учитывающие исключительно интересы Киева.

Обозреватель считает, что для выхода из дипломатического тупика украинским властям придётся пересмотреть два принципиальных требования. Речь идёт об отказе от перспективы членства в НАТО, включая постоянное присутствие войск альянса на украинской территории, и согласии на территориальные уступки России.

В статье также рассматривается возможность усиления американского давления на Киев в случае отказа от компромиссов. Автор допускает, что Вашингтон может ограничить предоставление отдельных видов военной помощи и услуг, от которых зависит украинская армия.

В частности, речь идёт о спутниковых системах Starlink и Starshield, а также зенитных ракетных комплексах Patriot и боеприпасах к ним. При этом подобный сценарий представлен как возможный инструмент давления, а не как уже принятое решение американской администрации.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, раскритиковав финансовую схему Брюсселя по предоставлению кредитов Киеву, заявил, что Евросоюзу придётся самостоятельно оплачивать восстановление Украины и компенсировать России ущерб от атак ВСУ.