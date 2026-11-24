Азербайджанская телеведущая Ада Сулейман погибла в ДТП в Баку вместе со своим знакомым. Гибель женщины подтвердило МЧС Азербайджана.

Авария произошла в посёлке Локбатан Гарадагского района столицы. По данным ведомства, легковой автомобиль Voyah столкнулся с грузовиком. Прибывшие спасатели обнаружили в искорёженной машине тела водителя Анара Керимова и пассажирки Ады Джейхун кызы Сулеймановой. Погибших извлекли с помощью специального оборудования.

Как выяснил портал Oxu.az, накануне трагедии телеведущая отмечала своё 31-летие в ресторане Сабаильского района Баку. Праздник начался 22 ноября в 19:00 и закончился около часа ночи. После ухода гостей Сулейман оплатила счёт и собралась домой.

По информации издания, женщина заранее вызвала трезвого водителя и даже рассчиталась за услугу. Однако её знакомый Анар Керимов настоял, что отвезёт её самостоятельно. Он отказался от услуг приехавшего водителя и сел за руль.

Примерно через 10–15 минут после отъезда от ресторана легковушка на высокой скорости врезалась в двигавшийся впереди грузовик DAF. По предварительной версии, Керимов мог уснуть за рулём и потерять управление. Официального подтверждения пока нет.

Ада Сулейман была известна как ведущая программы «Если бы это был ты» на телеканале ARB TV. Кроме работы на телевидении, она вела личный блог, за которым следят 37,5 тысячи подписчиков.