Американский актёр Ларри Пойндекстер, известный по сериалам «Друзья» и «Санта-Барбара», скончался в возрасте 66 лет после ДТП в Лос-Анджелесе. Артист умер 18 ноября, спустя четыре с половиной дня после того, как его сбил автомобиль. Об этом сообщает издание Deadline.

Трагедия произошла вечером 13 ноября в районе Студио-Сити, где жил Пойндекстер. Актёр отправился за едой и переходил улицу, когда на него наехала машина. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Медики диагностировали у артиста переломы рёбер и запланировали хирургическое вмешательство. Однако до операции дело не дошло — 18 ноября Пойндекстер внезапно умер. Точная причина смерти пока не раскрывается.

За свою карьеру актёр успел сняться почти в 200 фильмах и телевизионных проектах. В культовой «Санта-Барбаре» он исполнил роль Джастина Мура, появлялся в «Друзьях», «Днях нашей жизни», «Главном госпитале», «Менталисте» и других популярных сериалах.

Одной из его заметных работ в кино стала роль капитана полиции Тома Фуллера в боевике «Спецназ» 2003 года с Сэмюэлом Л. Джексоном и Колином Фарреллом. Пойндекстер также участвовал в театральных постановках, занимался продюсированием и музыкой. В последние годы он продолжал сниматься, в том числе в сериалах «Линкольн для адвоката» и «Новобранец».

Ранее Life.ru сообщал о смерти американского актёра Энтони Кларка, прославившегося благодаря ситкому «Да, дорогая!». Артист скончался 10 ноября в возрасте 62 лет. Его коллега Майк О’Мэлли вспоминал, что всего за несколько недель до трагедии они общались по телефону и Кларк по-прежнему много шутил. Ещё одной потерей для американского кинематографа стала смерть 85-летнего Стейси Кича, известного по фильмам «Жирный город» и «Американская история Икс», а также сериалу «Побег». Он умер 10 ноября в Польше после продолжительной борьбы с заболеванием сердца.