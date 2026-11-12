«Откровенно и конструктивно»: В Кремле оценили итоги переговоров Путина с посланниками Трампа
Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером полезными
Обложка © Life.ru
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в откровенной и конструктивной атмосфере. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, оценив итоги встречи в Кремле.
«Разговор был содержательным, откровенным, конструктивным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы», — подчеркнул Ушаков.
Встреча состоялась 12 ноября в Москве. Переговоры продолжались около двух с половиной часов. Одной из центральных тем стало урегулирование конфликта на Украине.
До визита в российскую столицу американские представители участвовали в трёхсторонних консультациях России, США и Украины в Абу-Даби. После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер планировали продолжить обсуждение мирного урегулирования с украинской стороной.
Ранее Life.ru рассказывал, что Стив Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда переговоров после встречи с Владимиром Путиным. Американская сторона рассчитывает продолжить дипломатические контакты по урегулированию конфликта на Украине.