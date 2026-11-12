Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев по-разному понимают территориальный вопрос в рамках украинского урегулирования. По словам российского лидера, для Москвы на первом месте стоят интересы людей, проживающих на этих территориях, их культура и традиционные ценности.

«Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые там проживают, их традиции, культура, право жить по своим правилам, своим традиционным ценностям», — подчеркнул глава государства.

Такую позицию Путин изложил 12 ноября на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Территориальный вопрос остаётся одним из наиболее сложных пунктов переговоров по урегулированию конфликта. Москва и Киев сохраняют принципиальные разногласия относительно статуса территорий и возможных условий мирного соглашения.

Американские представители прибыли в российскую столицу после консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби. В переговорах в Кремле также участвовали помощники российского президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.