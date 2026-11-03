Польша начала спецоперацию в районах, прилегающих к Калининградской области. Варшава объяснила её якобы угрозой диверсий. В приграничные зоны перебросили дополнительные полицейские силы из нескольких воеводств, включая антитеррористические подразделения.

Военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок назвал разговоры о гибридной агрессии не подкреплёнными доказательствами. По его мнению, борьба с диверсиями — дело спецслужб, а привлечение армии и пограничной стражи он считает чрезмерным.

«Все причины к проведению откровенно враждебных действий... можно уложить в предложение „я так вижу“ или „подозреваю“», — приводит издание слова Ходарёнка. Убедительных доказательств враждебной деятельности России и Белоруссии у Варшавы, по его оценке, нет.

Эксперт также усомнился в планах преобразовать бригаду теробороны в бригаду пограничной обороны для Сувалкского коридора. Он пояснил: охрана границы и оборона — разные задачи, которыми занимаются разные ведомства. Смешивать их, считает полковник, неправильно.

Ранее сообщалось, что Польша начала специальную операцию в приграничных с Россией районах. В Варминско-Мазурское и Подляское воеводства направили дополнительные подразделения полиции, включая антитеррористические. К мероприятиям привлекли армию, пограничников и спецслужбы. Польские власти объясняли эти меры предупреждениями о возможных диверсиях, не представив публично конкретных доказательств их подготовки.